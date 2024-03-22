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Минфин не планирует вносить изменения в бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин не планирует вносить изменения в бюджетное правило, заявил Силуанов - 22.03.2024, ПРАЙМ

Минфин не планирует вносить изменения в бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:56+0300

2024-03-22T14:56+0300

2024-03-22T14:56+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить никаких изменений в бюджетное правило, при частом его изменении ничего хорошего не будет, считает глава Минфина Антон Силуанов. "Сейчас мы, безусловно, не планируем никаких изменений в эти подходы... Бюджетное правило - это наш такой стабилизационный якорь. Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.

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россия, минфин, антон силуанов, новости