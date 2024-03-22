https://1prime.ru/20240322/minoborony-846589305.html

Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине

Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ

Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине

Российские Вооруженные силы за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины, заявило Министерство обороны России. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:10+0300

2024-03-22T16:10+0300

2024-03-22T16:10+0300

спецоперация на украине

минобороны рф

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/82/842558285_0:0:3607:2029_1920x0_80_0_0_aeb8d907398f942c10310c0b13ba254d.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины, заявило Министерство обороны России."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", - сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что Россия нанесла удары по центрам принятия решений ВСУ, аэродромам, заводам, складам с БПЛА, базам материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились, в том числе, гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.Позднее глава государства подчеркивал, что нападение украинской стороны на российские территории не останется без ответа.

https://1prime.ru/20240322/846580915.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф, россия, всу