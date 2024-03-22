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Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине
Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине
Российские Вооруженные силы за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины, заявило Министерство обороны России. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:10+0300
2024-03-22T16:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины, заявило Министерство обороны России."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", - сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что Россия нанесла удары по центрам принятия решений ВСУ, аэродромам, заводам, складам с БПЛА, базам материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились, в том числе, гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.Позднее глава государства подчеркивал, что нападение украинской стороны на российские территории не останется без ответа.
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минобороны рф, россия, всу
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, РОССИЯ, ВСУ
16:10 22.03.2024
 
Минобороны отчиталось об "ударах возмездия" по Украине

Минобороны: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам на территории Украины, заявило Министерство обороны России.
"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", - сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что Россия нанесла удары по центрам принятия решений ВСУ, аэродромам, заводам, складам с БПЛА, базам материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".
Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились, в том числе, гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Харьков полностью остался без света
14:50
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.
Позднее глава государства подчеркивал, что нападение украинской стороны на российские территории не останется без ответа.
 
Спецоперация на УкраинеМинобороны РФРОССИЯВСУ
 
 
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