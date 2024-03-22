https://1prime.ru/20240322/naemniki-846564464.html
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов
Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T08:59+0300
2024-03-22T08:59+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной части Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Как ранее заявлял координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, наемники из Франции, ФРГ, Польши, Болгарии и Чехии находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что в настоящее время наемники в боестолкновениях на линии соприкосновения практически не принимают участия, в основном они присутствуют на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из предоставленного западными странами для ВСУ оружия.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, всу, вс рф, владимир рогов, запорожская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Владимир Рогов, Запорожская область
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов
Рогов: действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной части Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Как ранее заявлял координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, наемники из Франции, ФРГ, Польши, Болгарии и Чехии находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине
"Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - подчеркнул Рогов.
Он добавил, что в настоящее время наемники в боестолкновениях на линии соприкосновения практически не принимают участия, в основном они присутствуют на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из предоставленного западными странами для ВСУ оружия.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.