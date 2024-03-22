https://1prime.ru/20240322/naemniki-846564464.html

Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов

Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов - 22.03.2024, ПРАЙМ

Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов

Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:59+0300

2024-03-22T08:59+0300

2024-03-22T10:05+0300

спецоперация на украине

украина

россия

всу

вс рф

владимир рогов

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5e33a52ac3d9effbc3c7c05d21a6e446.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной части Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Как ранее заявлял координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, наемники из Франции, ФРГ, Польши, Болгарии и Чехии находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что в настоящее время наемники в боестолкновениях на линии соприкосновения практически не принимают участия, в основном они присутствуют на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из предоставленного западными странами для ВСУ оружия.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846497386.html

украина

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, всу, вс рф, владимир рогов, запорожская область