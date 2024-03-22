Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240322/naemniki-846564464.html
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов
Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T08:59+0300
2024-03-22T10:05+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
вс рф
владимир рогов
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5e33a52ac3d9effbc3c7c05d21a6e446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной части Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Как ранее заявлял координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, наемники из Франции, ФРГ, Польши, Болгарии и Чехии находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что в настоящее время наемники в боестолкновениях на линии соприкосновения практически не принимают участия, в основном они присутствуют на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из предоставленного западными странами для ВСУ оружия.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846497386.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_34c4b36ee0d98efdb7a5d29d005aafc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, всу, вс рф, владимир рогов, запорожская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Владимир Рогов, Запорожская область
08:59 22.03.2024 (обновлено: 10:05 22.03.2024)
 
Действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, заявил Рогов

Рогов: действия российской армии "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Систематические удары, которая наносит российская армия, "отрезвили" иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, что привело к их оттоку из оккупированной части Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Как ранее заявлял координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, наемники из Франции, ФРГ, Польши, Болгарии и Чехии находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине
20 марта, 08:11
"Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - подчеркнул Рогов.
Он добавил, что в настоящее время наемники в боестолкновениях на линии соприкосновения практически не принимают участия, в основном они присутствуют на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из предоставленного западными странами для ВСУ оружия.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУВС РФВладимир РоговЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала