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Вопрос о членстве Киева в НАТО решен, заявили в Альянсе - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240322/nato-846593412.html
Вопрос о членстве Киева в НАТО решен, заявили в Альянсе
Вопрос о членстве Киева в НАТО решен, заявили в Альянсе - 22.03.2024, ПРАЙМ
Вопрос о членстве Киева в НАТО решен, заявили в Альянсе
Вопрос о членстве Киева в НАТО уже решен, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:47+0300
2024-03-22T18:02+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вопрос о членстве Киева в НАТО уже решен, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform."Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - цитирует Бауэра издание.Он также отметил, что одним из условий присоединения к альянсу является прекращение боевых действий. Тем не менее, на Украине они закончатся не скоро.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно следит за ситуацией о вступлении Украины в НАТО и помнит, что ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
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украина, нато, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Новости
17:47 22.03.2024 (обновлено: 18:02 22.03.2024)
 
Вопрос о членстве Киева в НАТО решен, заявили в Альянсе

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: вопрос о членстве Киева в НАТО решен и не обсуждается

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вопрос о членстве Киева в НАТО уже решен, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform.
"Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - цитирует Бауэра издание.
Он также отметил, что одним из условий присоединения к альянсу является прекращение боевых действий. Тем не менее, на Украине они закончатся не скоро.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину
16 марта, 23:25
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно следит за ситуацией о вступлении Украины в НАТО и помнит, что ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОНовости
 
 
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