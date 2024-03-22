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Речи Запада о противостоянии РФ и НАТО безумны, заявил Небензя
Речи Запада о противостоянии РФ и НАТО безумны, заявил Небензя - 22.03.2024, ПРАЙМ
Речи Запада о противостоянии РФ и НАТО безумны, заявил Небензя
Речи Запада о прямом противостоянии России и НАТО безумны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:53+0300
2024-03-22T18:53+0300
2024-03-22T18:53+0300
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Речи Запада о прямом противостоянии России и НАТО безумны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В своем стремлении нанести нам стратегическое поражение Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть — прямому противостоянию России с НАТО", — сказал Небензя. Он указал на повышение градуса риторики кураторов киевского режима в отношении конфликта на Украине и появление новых доказательств непосредственной вовлеченности стран НАТО в него. "Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", — добавил Небензя.Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс готов к противостоянию с Россией, добавив, что подготовка к такому сценарию началась еще в 2014 году, после воссоединения России и Крыма.
https://1prime.ru/20240318/oon-846459390.html
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Спецоперация на Украине, ООН, Совбез ООН, Василий Небензя, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ
Речи Запада о противостоянии РФ и НАТО безумны, заявил Небензя
Небензя: Запад ведет безумные речи о прямом противостоянии РФ и НАТО
ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Речи Запада о прямом противостоянии России и НАТО безумны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В своем стремлении нанести нам стратегическое поражение Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть — прямому противостоянию России с НАТО", — сказал Небензя.
Он указал на повышение градуса риторики кураторов киевского режима в отношении конфликта на Украине и появление новых доказательств непосредственной вовлеченности стран НАТО в него.
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"Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", — добавил Небензя.
Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс готов к противостоянию с Россией, добавив, что подготовка к такому сценарию началась еще в 2014 году, после воссоединения России и Крыма.