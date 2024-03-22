https://1prime.ru/20240322/neft-846595654.html

Кабмин повысил дисконт на нефть Urals

Кабмин повысил дисконт на нефть Urals - 22.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин повысил дисконт на нефть Urals

Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T19:17+0300

2024-03-22T19:17+0300

2024-03-22T19:17+0300

энергетика

россия

российская нефть

дисконт нефти urals

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024 год до 20 долларов с 15 долларов за баррель, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. "Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов", — сказано в документе. Речь идет о показателе дисконта на российскую нефть. Согласно текущему законодательству, в 2024 году дисконт снижался с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры имеет право увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российская нефть, дисконт нефти urals