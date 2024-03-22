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Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals - 22.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:17+0300
2024-03-22T19:17+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024 год до 20 долларов с 15 долларов за баррель, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. "Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов", — сказано в документе. Речь идет о показателе дисконта на российскую нефть. Согласно текущему законодательству, в 2024 году дисконт снижался с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры имеет право увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.
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россия, российская нефть, дисконт нефти urals
Энергетика, РОССИЯ, российская нефть, дисконт нефти Urals
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals до 20 долларов за баррель
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024 год до 20 долларов с 15 долларов за баррель, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
"Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов", — сказано в документе. Речь идет о показателе дисконта на российскую нефть.
Согласно текущему законодательству, в 2024 году дисконт снижался с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры имеет право увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.