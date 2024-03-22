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Кабмин повысил дисконт на нефть Urals - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals - 22.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:17+0300
2024-03-22T19:17+0300
энергетика
россия
российская нефть
дисконт нефти urals
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024 год до 20 долларов с 15 долларов за баррель, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. "Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов", — сказано в документе. Речь идет о показателе дисконта на российскую нефть. Согласно текущему законодательству, в 2024 году дисконт снижался с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры имеет право увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.
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россия, российская нефть, дисконт нефти urals
Энергетика, РОССИЯ, российская нефть, дисконт нефти Urals
19:17 22.03.2024
 
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals

Кабмин повысил дисконт на нефть Urals до 20 долларов за баррель

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило прогнозный уровень дисконта на нефть Urals к котировке North Sea Dated (Brent датированный) для расчета нефтяных налогов на весь 2024 год до 20 долларов с 15 долларов за баррель, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
"Установить прогнозную величину уменьшения значение показателя ЦНСД, предусмотренную абзацем третьим пункта 3 статьи 342 Налогового кодекса РФ, для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, в размере 20 долларов", — сказано в документе. Речь идет о показателе дисконта на российскую нефть.
Согласно текущему законодательству, в 2024 году дисконт снижался с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры имеет право увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.
 
ЭнергетикаРОССИЯроссийская нефтьдисконт нефти Urals
 
 
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