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Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов

Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов - 22.03.2024, ПРАЙМ

Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:42+0300

2024-03-22T16:42+0300

2024-03-22T17:16+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении

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россия, новак, новости