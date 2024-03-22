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Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:42+0300
2024-03-22T17:16+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении
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Энергетика, РОССИЯ, НОВАК, Новости
16:42 22.03.2024 (обновлено: 17:16 22.03.2024)
 
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов

Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.
В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении
 
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