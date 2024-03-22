https://1prime.ru/20240322/novak-846590888.html
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:42+0300
2024-03-22T16:42+0300
2024-03-22T17:16+0300
энергетика
россия
новак
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новак, новости
Энергетика, РОССИЯ, НОВАК, Новости
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.
В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении