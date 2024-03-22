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США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ

США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ - 22.03.2024, ПРАЙМ

США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ

Соединенные Штаты призвали Вооруженные силы Украины остановить атаки на российские энергетические объекты, предупредив, что такие действия могут привести к... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:08+0300

2024-03-22T09:08+0300

2024-03-22T09:08+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты призвали Вооруженные силы Украины остановить атаки на российские энергетические объекты, предупредив, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, сообщает газета Financial Times."США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры", - сказано в тексте сообщения.В газете отметили, что предупреждения были направлены высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины.Вашингтон также выразил опасения, что Россия может нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре, от которой зависит Запад. По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России.В издании заключили, что американские власти не поддерживают и не позволяют ВСУ осуществлять атаки на российской территории.В последние недели украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в террористических актах против российской энергетической инфраструктуры.

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