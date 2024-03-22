https://1prime.ru/20240322/orban-846568083.html
Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России
Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России
Европейские лидеры ведут себя так, будто сами участвуют в конфликте с Россией, Венгрия же предпочитает держать дистанцию. Об этом заявил в эфире радио Kossuth... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:49+0300
2024-03-22T10:49+0300
2024-03-22T10:50+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
ес
россия
украина
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры ведут себя так, будто сами участвуют в конфликте с Россией, Венгрия же предпочитает держать дистанцию. Об этом заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами. Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют", - сказал он.По словам Орбана, украинский конфликт не является матчем, на котором нужно за "кого-то болеть". Поэтому Будапешт не является участником конфликта, подчеркнул венгерский премьер.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240321/846559728.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, ес, россия, украина, венгрия
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России
Орбан: лидеры ЕС так говорят и ведут себя, как будто сами уже воюют с Россией
БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры ведут себя так, будто сами участвуют в конфликте с Россией, Венгрия же предпочитает держать дистанцию. Об этом заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами. Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют", - сказал он.
Херш: переговоры по Украине не начались из-за ультиматума США
По словам Орбана, украинский конфликт не является матчем, на котором нужно за "кого-то болеть". Поэтому Будапешт не является участником конфликта, подчеркнул венгерский премьер.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.