https://1prime.ru/20240322/orban-846568083.html

Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России

Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Орбан раскритиковал поведение лидеров ЕС по отношению к России

Европейские лидеры ведут себя так, будто сами участвуют в конфликте с Россией, Венгрия же предпочитает держать дистанцию. Об этом заявил в эфире радио Kossuth... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T10:49+0300

2024-03-22T10:49+0300

2024-03-22T10:50+0300

спецоперация на украине

виктор орбан

ес

россия

украина

венгрия

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БУДАПЕШТ, 22 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры ведут себя так, будто сами участвуют в конфликте с Россией, Венгрия же предпочитает держать дистанцию. Об этом заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами. Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют", - сказал он.По словам Орбана, украинский конфликт не является матчем, на котором нужно за "кого-то болеть". Поэтому Будапешт не является участником конфликта, подчеркнул венгерский премьер.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240321/846559728.html

украина

венгрия

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виктор орбан, ес, россия, украина, венгрия