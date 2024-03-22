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В Пекине подвели итог турне, посвященного разрешению украинского кризиса - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В Пекине подвели итог турне, посвященного разрешению украинского кризиса
В Пекине подвели итог турне, посвященного разрешению украинского кризиса - 22.03.2024, ПРАЙМ
В Пекине подвели итог турне, посвященного разрешению украинского кризиса
Консенсус по поводу необходимости начала мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции спецпредставитель... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:39+0300
2024-03-22T06:42+0300
спецоперация на украине
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ПЕКИН, 22 мар – ПРАЙМ. Консенсус по поводу необходимости начала мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Спецпосланник 12 марта завершил свое европейское турне, направленное на поиск политических решений кризиса вокруг Украины."Второе впечатление заключается в том, что консенсус в отношении мирных переговоров растет", - сказал Ли Хуэй.Он подчеркнул, что различные стороны придерживаются собственных позиций в отношении мирных переговоров, и эти позиции сильно друг от друга отличаются, однако все стороны считают, что кризис должен быть решен путем переговоров. Специальный посланник указал, что Пекин выступает за созыв международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. По словам Ли Хуэя, первоочередной задачей является восстановление мира. "Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", - сказал он.Ли Хуэй в ходе турне посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, ФРГ и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет представлена Россия. Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в частности, призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Ранее в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящее время нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной операции, сейчас это возможно лишь военным путем. В Кремле заявили, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент Владимир Путин позже подчеркнул, что если на Украине желают переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, нужно отменить декрет, который запрещает проводить переговоры с Россией. По словам президента, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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китай, россия, украина
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА
06:39 22.03.2024 (обновлено: 06:42 22.03.2024)
 
В Пекине подвели итог турне, посвященного разрешению украинского кризиса

Ли Хуэй: консенсус в отношении необходимости мирных переговоров по Украине укрепляется

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 22 мар – ПРАЙМ. Консенсус по поводу необходимости начала мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса укрепляется, заявил на пресс-конференции спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Спецпосланник 12 марта завершил свое европейское турне, направленное на поиск политических решений кризиса вокруг Украины.
"Второе впечатление заключается в том, что консенсус в отношении мирных переговоров растет", - сказал Ли Хуэй.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
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Он подчеркнул, что различные стороны придерживаются собственных позиций в отношении мирных переговоров, и эти позиции сильно друг от друга отличаются, однако все стороны считают, что кризис должен быть решен путем переговоров.
Специальный посланник указал, что Пекин выступает за созыв международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон.
По словам Ли Хуэя, первоочередной задачей является восстановление мира. "Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", - сказал он.
Ли Хуэй в ходе турне посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, ФРГ и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет представлена Россия.
Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в частности, призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Ранее в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящее время нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной операции, сейчас это возможно лишь военным путем.
В Кремле заявили, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент Владимир Путин позже подчеркнул, что если на Украине желают переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, нужно отменить декрет, который запрещает проводить переговоры с Россией. По словам президента, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
 
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