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Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:17+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с сайтом "Аргументы и факты"."Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - отметил он.Песков также выразил мнение, что каждый гражданин должен это осознать для своей внутренней мобилизации.Он также добавил, что российская сторона продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее суверенитету и безопасности россиян. Кроме того, Москва не позволит существование на своих границах враждебного государства, которое готово использовать любые способы, чтобы отобрать Крымский полуостров.По словам представителя Кремля, главная цель для России - обеспечить безопасность людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом. После проведения референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, президент России, Владимир Путин, подписал федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.По словам Пескова, основной приоритет - обеспечить безопасность жителей этих регионов и вернуть контроль над территориями, которые сейчас находятся под оккупацией со стороны украинского правительства.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Новости, Дмитрий Песков, ЗАПАД, УКРАИНА, КРЫМ
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
Песков: Россия сейчас находится в состоянии войны, каждый должен это понимать
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с сайтом "Аргументы и факты".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - отметил он.
Песков также выразил мнение, что каждый гражданин должен это осознать для своей внутренней мобилизации.
Он также добавил, что российская сторона продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее суверенитету и безопасности россиян. Кроме того, Москва не позволит существование на своих границах враждебного государства, которое готово использовать любые способы, чтобы отобрать Крымский полуостров.
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По словам представителя Кремля, главная цель для России - обеспечить безопасность людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом. После проведения референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, президент России, Владимир Путин, подписал федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.
По словам Пескова, основной приоритет - обеспечить безопасность жителей этих регионов и вернуть контроль над территориями, которые сейчас находятся под оккупацией со стороны украинского правительства.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.