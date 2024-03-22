Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240322/peskov-846573543.html
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:17+0300
2024-03-22T12:25+0300
спецоперация на украине
россия
новости
дмитрий песков
запад
украина
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_0b66169f185e8699f16eaa3aee367c0f.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с сайтом "Аргументы и факты"."Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - отметил он.Песков также выразил мнение, что каждый гражданин должен это осознать для своей внутренней мобилизации.Он также добавил, что российская сторона продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее суверенитету и безопасности россиян. Кроме того, Москва не позволит существование на своих границах враждебного государства, которое готово использовать любые способы, чтобы отобрать Крымский полуостров.По словам представителя Кремля, главная цель для России - обеспечить безопасность людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом. После проведения референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, президент России, Владимир Путин, подписал федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.По словам Пескова, основной приоритет - обеспечить безопасность жителей этих регионов и вернуть контроль над территориями, которые сейчас находятся под оккупацией со стороны украинского правительства.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240320/sovfed-846509076.html
запад
украина
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d77231dc527e82aade663d3a885be5fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости, дмитрий песков, запад, украина, крым
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Новости, Дмитрий Песков, ЗАПАД, УКРАИНА, КРЫМ
12:17 22.03.2024 (обновлено: 12:25 22.03.2024)
 
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков

Песков: Россия сейчас находится в состоянии войны, каждый должен это понимать

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. После вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с сайтом "Аргументы и факты".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - отметил он.
Песков также выразил мнение, что каждый гражданин должен это осознать для своей внутренней мобилизации.
Он также добавил, что российская сторона продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее суверенитету и безопасности россиян. Кроме того, Москва не позволит существование на своих границах враждебного государства, которое готово использовать любые способы, чтобы отобрать Крымский полуостров.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
20 марта, 12:58
По словам представителя Кремля, главная цель для России - обеспечить безопасность людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом. После проведения референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, президент России, Владимир Путин, подписал федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.
По словам Пескова, основной приоритет - обеспечить безопасность жителей этих регионов и вернуть контроль над территориями, которые сейчас находятся под оккупацией со стороны украинского правительства.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯНовостиДмитрий ПесковЗАПАДУКРАИНАКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала