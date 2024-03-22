https://1prime.ru/20240322/peskov-846576056.html

В Кремле заявили, что правовой статус СВО не изменился

В Кремле заявили, что правовой статус СВО не изменился - 22.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили, что правовой статус СВО не изменился

Спецоперация на Украине не изменила свой статус: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной. Такое... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:12+0300

2024-03-22T13:12+0300

2024-03-22T13:12+0300

спецоперация на украине

россия

сво

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спецоперация на Украине не изменила свой статус: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной. Такое мнение в интервью сайту "Аргументы и факты" выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - отметил Песков.Кроме того, журналисты поинтересовались, почему многие были осуждены за использование слова "война". По словам официального представителя Кремля, слово "война" может иметь разные контексты. В контексте спецоперации это неуместное сравнение.Ранее в Кремле отмтеили, что после вмешательства западных стран в конфликт на Украине СВО превратилась в войну, поэтому Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240322/peskov-846573543.html

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россия, сво, дмитрий песков, новости