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Саммит ЕС не утвердил решение по замороженным активам России

Саммит ЕС не утвердил решение по замороженным активам России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС не утвердил решение по замороженным активам России

Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита не стали утверждать решение, касающееся использования доходов от замороженных российских активов на военную помощь | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T05:18+0300

2024-03-22T05:18+0300

2024-03-22T05:45+0300

спецоперация на украине

санкции против рф

украина

россия

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита не стали утверждать решение, касающееся использования доходов от замороженных российских активов на военную помощь Киеву, говорится в итоговом документе.Участники дали поручение министрам продолжить работу в этом направлении."Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии", - говорится в документе. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что рассчитывает на то, что лидеры Евросоюза поручат министрам утвердить предложение в кратчайшие сроки.Как заявила по итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она предложила лидерам стран Евросоюза на саммите ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине, чтобы иметь возможность "1 июля перевести на военную помощь Украине первый миллиард"."Я сказала лидерам, что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард", - сказала она.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центральный банк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском министерстве иностранных дел называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные западные страны вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других государствах Запада активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных активов РФ, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Москва намерена отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что у России "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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санкции против рф, украина, россия, замороженные российские активы