https://1prime.ru/20240322/sammit-846561554.html

Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву

Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву - 22.03.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву

Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита заявили, что "в критический для Украины момент" намерены ускорить всю необходимую военную помощь, говорится в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T05:51+0300

2024-03-22T05:51+0300

2024-03-22T05:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита заявили, что "в критический для Украины момент" намерены ускорить всю необходимую военную помощь, говорится в итоговом документе."В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - отмечается там. Также лидеры пообещали продолжать поддержку Киева "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов". Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240322/sammit-846560834.html

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