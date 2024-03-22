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Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву - 22.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240322/sammit-846561554.html
Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву
Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву - 22.03.2024, ПРАЙМ
Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву
Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита заявили, что "в критический для Украины момент" намерены ускорить всю необходимую военную помощь, говорится в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T05:51+0300
2024-03-22T05:51+0300
спецоперация на украине
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита заявили, что "в критический для Украины момент" намерены ускорить всю необходимую военную помощь, говорится в итоговом документе."В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - отмечается там. Также лидеры пообещали продолжать поддержку Киева "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов". Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
05:51 22.03.2024
 
Саммит ЕС пообещал ускорить военную помощь Киеву

Лидеры ЕС обещали ускорить всю необходимую военную помощь Киеву "в критический момент"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам прошедшего саммита заявили, что "в критический для Украины момент" намерены ускорить всю необходимую военную помощь, говорится в итоговом документе.
"В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - отмечается там.
Также лидеры пообещали продолжать поддержку Киева "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов".
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Саммит ЕС не утвердил решение по замороженным активам России
05:18
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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