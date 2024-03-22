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В Германии признали участие немцев в конфликте на Украине

В Германии признали участие немцев в конфликте на Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ

В Германии признали участие немцев в конфликте на Украине

Более 20 немецких граждан находятся в зоне российской спецоперации, участвуют в боевых действиях. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Германии по... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T14:06+0300

2024-03-22T14:06+0300

2024-03-22T14:29+0300

спецоперация на украине

германия

украина

мвд

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БЕРЛИН, 22 мар — ПРАЙМ. Более 20 немецких граждан находятся в зоне российской спецоперации, участвуют в боевых действиях. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Германии по запросу Berliner Zeitung.Согласно данным МВД страны, 21 немецкий гражданин сейчас находится в зоне СВО, при этом трое из них участвуют в конфликте на стороне Украины, 11 — на стороне России. Кроме того, менее десяти проукранских наемника погибли, добавили в ведомстве.Министерство пояснило, что следит за присутствием на Украине граждан, ранее замеченных в экстремистской деятельности, поэтому число немцев в зоне СВО может быть выше.

германия

украина

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германия, украина, мвд