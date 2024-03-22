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В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ
В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ - 22.03.2024, ПРАЙМ
В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ
Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T05:31+0300
2024-03-22T05:31+0300
энергетика
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны, говорится в обнародованных в четверг документах окружного суда штата Луизиана. Согласно документу, истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг. "Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок", - заявил по данному поводу генпрокурор крупнейшего в стране газодобывающего штата Техаса Кен Пэкстон, обнародовавший на своей веб-странице копию судебного иска. Он выразил уверенность в том, что указ Байдена приведет к оттоку инвестиций в миллиарды долларов, ограничит возможности зависящих от экспорта данного вида сырья регионов США сократить финансирование правительственных программ и вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.
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сша, спг, газ
Энергетика, США, СПГ, Газ
05:31 22.03.2024
 
В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ

Власти 16 штатов потребовали от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны, говорится в обнародованных в четверг документах окружного суда штата Луизиана.
Согласно документу, истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.
"Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок", - заявил по данному поводу генпрокурор крупнейшего в стране газодобывающего штата Техаса Кен Пэкстон, обнародовавший на своей веб-странице копию судебного иска.
Танкеры со сжиженным газом - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Раскрыто, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США
18 марта, 06:02
Он выразил уверенность в том, что указ Байдена приведет к оттоку инвестиций в миллиарды долларов, ограничит возможности зависящих от экспорта данного вида сырья регионов США сократить финансирование правительственных программ и вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.
 
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