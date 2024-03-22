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ЦБ заявил об ужесточении денежно-кредитных условий в России

ЦБ заявил об ужесточении денежно-кредитных условий в России - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил об ужесточении денежно-кредитных условий в России

Денежно-кредитные условия в РФ ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года, говорится в пресс-релизе Банка России. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:36+0300

2024-03-22T13:36+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в РФ ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года, говорится в пресс-релизе Банка России.Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых."Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты", - отмечает регулятор."Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. С начала года замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем в розничном сегменте наблюдалось ускорение необеспеченного необеспеченного потребительского кредитования. Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление", - говорится в сообщении регулятора.ЦБ отметил, что в динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы. Дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков.ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.

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