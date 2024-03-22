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Ситуация очень плохая. Киев пожаловался на недостаток помощи
Ситуация очень плохая. Киев пожаловался на недостаток помощи - 22.03.2024, ПРАЙМ
Ситуация очень плохая. Киев пожаловался на недостаток помощи
Только десять процентов средств, необходимых для выживания Украины, дошли до Киева. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:24+0300
2024-03-22T14:24+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Только десять процентов средств, необходимых для выживания Украины, дошли до Киева. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Чиновница выступила в пятницу на Киевском форуме безопасности. "Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая... За прошлые два месяца мы получили только 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства. Ситуация уже очень плохая", — сказала она.Стефанишина также отметила, что Киев не получил военную помощь в рамках формата "Рамштайн", планированную более чем 50 странами. При этом, по словам украинского вице-премьера, прогнозы "не очень оптимистичные".
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украина, средства, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Средства, помощь Украине
Ситуация очень плохая. Киев пожаловался на недостаток помощи
Стефанишина: Киев получил лишь 10 процентов необходимых для выживания средств
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Только десять процентов средств, необходимых для выживания Украины, дошли до Киева. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Чиновница выступила в пятницу на Киевском форуме безопасности.
"Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая... За прошлые два месяца мы получили только 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства. Ситуация уже очень плохая", — сказала она.
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Стефанишина также отметила, что Киев не получил военную помощь в рамках формата "Рамштайн", планированную более чем 50 странами. При этом, по словам украинского вице-премьера, прогнозы "не очень оптимистичные".