https://1prime.ru/20240322/ukraina-846594957.html
Рогов заявил, что Запад начал помогать Украине подачей электроэнергии
Рогов заявил, что Запад начал помогать Украине подачей электроэнергии - 22.03.2024, ПРАЙМ
Рогов заявил, что Запад начал помогать Украине подачей электроэнергии
Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:44+0300
2024-03-22T18:44+0300
2024-03-22T18:44+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", — сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. Минобороны России сообщили, что ВС РФ в пятницу нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины.В Киеве заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
https://1prime.ru/20240322/makron-846593703.html
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украина, электроэнергия, запад, владимир рогов
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, электроэнергия, ЗАПАД, Владимир Рогов
Рогов заявил, что Запад начал помогать Украине подачей электроэнергии
Рогов: три западные страны начали переток электроэнергии на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", — сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины.
Минобороны России сообщили, что ВС РФ в пятницу нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины.В Киеве заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
Запад будет поддерживать Украину "сколько потребуется", заявил Макрон