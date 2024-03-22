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На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС - 22.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС - 22.03.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС
Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:05+0300
2024-03-22T19:06+0300
спецоперация на украине
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС. Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.
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украина, денис шмыгаль, вступление украины в ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, вступление Украины в ЕС
19:05 22.03.2024 (обновлено: 19:06 22.03.2024)
 
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС

Шмыгаль: Украина выполнила 77% реформ по соглашению об ассоциации с ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС.
Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС.
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Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДенис Шмыгальвступление Украины в ЕС
 
 
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