https://1prime.ru/20240322/ukraina-846595378.html

На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС

На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС - 22.03.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС

Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T19:05+0300

2024-03-22T19:05+0300

2024-03-22T19:06+0300

спецоперация на украине

украина

денис шмыгаль

вступление украины в ес

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС. Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.

https://1prime.ru/20240322/ukraina-846594957.html

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украина, денис шмыгаль, вступление украины в ес