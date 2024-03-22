https://1prime.ru/20240322/ukraina-846595378.html
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС - 22.03.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС
Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:05+0300
2024-03-22T19:05+0300
2024-03-22T19:06+0300
спецоперация на украине
украина
денис шмыгаль
вступление украины в ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/25/832892576_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_68d7bbf2413d6de6d4640471fc4ff79a.jpg
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС. Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.
https://1prime.ru/20240322/ukraina-846594957.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/25/832892576_281:0:2529:1686_1920x0_80_0_0_e485a34d0d64d93cb1583419ad317ae5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, вступление украины в ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, вступление Украины в ЕС
На Украине заявили о выполнении большей части реформ по ассоциации с ЕС
Шмыгаль: Украина выполнила 77% реформ по соглашению об ассоциации с ЕС
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Украина выполнила большую часть необходимых реформ для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС.
Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС.
Рогов заявил, что Запад начал помогать Украине подачей электроэнергии
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.