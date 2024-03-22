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Названа причина, почему конфликт на Украине может перейти на другие страны - 22.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240322/ukraina-846597937.html
Названа причина, почему конфликт на Украине может перейти на другие страны
Названа причина, почему конфликт на Украине может перейти на другие страны - 22.03.2024, ПРАЙМ
Названа причина, почему конфликт на Украине может перейти на другие страны
Бывший сотрудник госдепа США Мэтью Хо полагает, что украинский конфликт расширится на другие страны, если они (в частности, Франция) направят своих военных... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:08+0300
2024-03-22T21:09+0300
спецоперация на украине
нато
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Бывший сотрудник госдепа США Мэтью Хо полагает, что украинский конфликт расширится на другие страны, если они (в частности, Франция) направят своих военных Киеву. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что отправка военных Франции или какой-либо другой страны может повлечь расширение конфликта с территории Украины на территории других государств, Хо заявил журналистам: "Абсолютно. Как же нет?". "Франция или любые другие силы НАТО будут пользоваться поддержкой от своих стран, а также от натовских баз в регионе. Вы можете видеть, что у французов есть авиация в Румынии. Эта авиация без сомнению будет оказывать поддержку французам на Украине", — отметил он. По его мнению, в таком случае, "Россия, конечно, ответит, атаковав французскую авиацию в Румынии". "Уверен, понятно куда это приведет. Также важно понимать, что доктрины НАТО и США десятилетиями призывали к применению ядерного оружия, когда штаб-квартиры, центры управления и крупные населенные пункты подвергаются угрозе ударов даже конвенциональным оружием. Так что не стоит игнорировать дискуссию о применении ядерного оружия. Это очень реально. Это очень серьезно. Мы находимся в ситуации, которую не видел мир десятилетиями", — подчеркнул он.
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нато, расширение нато, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, расширение НАТО, РОССИЯ
21:08 22.03.2024 (обновлено: 21:09 22.03.2024)
 
Названа причина, почему конфликт на Украине может перейти на другие страны

Экс-сотрудник госдепа: конфликт перейдет в другие страны, если НАТО отправит военных Киеву

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : NATO
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Бывший сотрудник госдепа США Мэтью Хо полагает, что украинский конфликт расширится на другие страны, если они (в частности, Франция) направят своих военных Киеву.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что отправка военных Франции или какой-либо другой страны может повлечь расширение конфликта с территории Украины на территории других государств, Хо заявил журналистам: "Абсолютно. Как же нет?".
"Франция или любые другие силы НАТО будут пользоваться поддержкой от своих стран, а также от натовских баз в регионе. Вы можете видеть, что у французов есть авиация в Румынии. Эта авиация без сомнению будет оказывать поддержку французам на Украине", — отметил он.
По его мнению, в таком случае, "Россия, конечно, ответит, атаковав французскую авиацию в Румынии".
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"Уверен, понятно куда это приведет. Также важно понимать, что доктрины НАТО и США десятилетиями призывали к применению ядерного оружия, когда штаб-квартиры, центры управления и крупные населенные пункты подвергаются угрозе ударов даже конвенциональным оружием. Так что не стоит игнорировать дискуссию о применении ядерного оружия. Это очень реально. Это очень серьезно. Мы находимся в ситуации, которую не видел мир десятилетиями", — подчеркнул он.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОрасширение НАТОРОССИЯ
 
 
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