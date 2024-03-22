https://1prime.ru/20240322/vsu-846563566.html

Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"

Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"

Избранная ВСУ нынешняя тактика ведения боев, предусматривающая удержание крайне трудных для обороны и стратегически не очень важных позиций, обусловлена... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:19+0300

2024-03-22T08:19+0300

2024-03-22T08:20+0300

спецоперация на украине

украина

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Избранная ВСУ нынешняя тактика ведения боев, предусматривающая удержание крайне трудных для обороны и стратегически не очень важных позиций, обусловлена необходимостью продемонстрировать способность к сопротивлению, пишет "Страна".Также это нужно для того, чтобы подготовить линии обороны в тылу, добавляет издание."Задача – показать, что обвала фронта не произошло", — говорится в публикации.Как отмечается, после падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов возникла угроза, что вера в победу еще больше будет подорвана, поэтому вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным.Издание напоминает, что сейчас на фронте постоянно идут контратаки, фактически по всей линии соприкосновения завязываются встречные бои, за что военно-политическое руководство Украины подвергается критике как в стране, так и за рубежом."Но, повторимся, у властей своя логика: не допустить распространения пораженческих настроений из-за потери одного населенного пункта за другим, особенно если их названия на слуху у всей страны", — объясняет издание.Вместе с тем, такая логика сработает только в том случае, если у ВСУ окажется больше резервов, чем у российской армии, либо если уровень потерь у россиян настолько выше, чем у ВСУ, что соотношение сил на поле боя изменится в пользу Украины."Однако пока поступающая с фронта информация свидетельствует о нарастающем дефиците личного состава у ВСУ, что усугубляется проблемами с мобилизацией. И это признают фактически официально. В таком случае стратегия изматывания и обескровливания может сработать не в пользу Украины", — делается вывод в статье.

https://1prime.ru/20240321/ukraine-846554603.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, россия