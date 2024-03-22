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Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"
Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"
Избранная ВСУ нынешняя тактика ведения боев, предусматривающая удержание крайне трудных для обороны и стратегически не очень важных позиций, обусловлена... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T08:19+0300
2024-03-22T08:19+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Избранная ВСУ нынешняя тактика ведения боев, предусматривающая удержание крайне трудных для обороны и стратегически не очень важных позиций, обусловлена необходимостью продемонстрировать способность к сопротивлению, пишет "Страна".Также это нужно для того, чтобы подготовить линии обороны в тылу, добавляет издание."Задача – показать, что обвала фронта не произошло", — говорится в публикации.Как отмечается, после падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов возникла угроза, что вера в победу еще больше будет подорвана, поэтому вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным.Издание напоминает, что сейчас на фронте постоянно идут контратаки, фактически по всей линии соприкосновения завязываются встречные бои, за что военно-политическое руководство Украины подвергается критике как в стране, так и за рубежом."Но, повторимся, у властей своя логика: не допустить распространения пораженческих настроений из-за потери одного населенного пункта за другим, особенно если их названия на слуху у всей страны", — объясняет издание.Вместе с тем, такая логика сработает только в том случае, если у ВСУ окажется больше резервов, чем у российской армии, либо если уровень потерь у россиян настолько выше, чем у ВСУ, что соотношение сил на поле боя изменится в пользу Украины."Однако пока поступающая с фронта информация свидетельствует о нарастающем дефиците личного состава у ВСУ, что усугубляется проблемами с мобилизацией. И это признают фактически официально. В таком случае стратегия изматывания и обескровливания может сработать не в пользу Украины", — делается вывод в статье.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"
"Страна": нынешняя тактика ВСУ нужна, чтобы показать способность к сопротивлению
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
Избранная ВСУ нынешняя тактика ведения боев, предусматривающая удержание крайне трудных для обороны и стратегически не очень важных позиций, обусловлена необходимостью продемонстрировать способность к сопротивлению, пишет "Страна"
.
Также это нужно для того, чтобы подготовить линии обороны в тылу, добавляет издание.
"Задача – показать, что обвала фронта не произошло", — говорится в публикации.
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Как отмечается, после падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов возникла угроза, что вера в победу еще больше будет подорвана, поэтому вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным.
Издание напоминает, что сейчас на фронте постоянно идут контратаки, фактически по всей линии соприкосновения завязываются встречные бои, за что военно-политическое руководство Украины подвергается критике как в стране, так и за рубежом.
"Но, повторимся, у властей своя логика: не допустить распространения пораженческих настроений из-за потери одного населенного пункта за другим, особенно если их названия на слуху у всей страны", — объясняет издание.
Вместе с тем, такая логика сработает только в том случае, если у ВСУ окажется больше резервов, чем у российской армии, либо если уровень потерь у россиян настолько выше, чем у ВСУ, что соотношение сил на поле боя изменится в пользу Украины.
"Однако пока поступающая с фронта информация свидетельствует о нарастающем дефиците личного состава у ВСУ, что усугубляется проблемами с мобилизацией. И это признают фактически официально. В таком случае стратегия изматывания и обескровливания может сработать не в пользу Украины", — делается вывод в статье.