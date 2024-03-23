https://1prime.ru/20240323/846625951.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 93 человек

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 93 человек - 23.03.2024, ПРАЙМ

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 93 человек

В настоящее время установлено, что количество погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске составляет 93 человека и оно еще возрастет. Об... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T12:25+0300

2024-03-23T12:25+0300

2024-03-23T12:34+0300

происшествия

крокус сити холл

погибшие

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В настоящее время установлено, что количество погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске составляет 93 человека и оно еще возрастет. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. "На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", — сказано в сообщении. Согласно предварительным данным СК, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.Что касается пострадавших, то помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что состояние 16 из них, среди которых один ребенок — крайне тяжелое, еще 44, в том числе двое детей — в тяжелом состоянии.В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.По данным ЦОС ФСБ, использованное террористами оружие было заранее приготовлено в тайнике. После теракта они пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы и хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. В результате действий спецслужб и правоохранителей были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, принимавших непосредственное участие в теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846625599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, погибшие