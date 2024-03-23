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Число погибших при теракте в "Крокус сити холле" увеличилось до 115
Число погибших при теракте в "Крокус сити холле" увеличилось до 115 - 23.03.2024, ПРАЙМ
Число погибших при теракте в "Крокус сити холле" увеличилось до 115
Число погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 115. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:02+0300
2024-03-23T13:02+0300
2024-03-23T13:02+0300
происшествия
крокус сити холл
погибшие
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Число погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 115. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. "На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", — сказано в сообщении. Отмечается, что поисковые работы продолжаются.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, погибшие
Происшествия, Крокус сити холл, погибшие
Число погибших при теракте в "Крокус сити холле" увеличилось до 115
СК РФ: число погибших при теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Число погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 115. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", — сказано в сообщении.
Отмечается, что поисковые работы продолжаются.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.