https://1prime.ru/20240323/846640565.html
МЧС разместило предварительный список жертв теракте в "Крокусе"
МЧС разместило предварительный список жертв теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
МЧС разместило предварительный список жертв теракте в "Крокусе"
МЧС России разметило предварительный список жертв при теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:44+0300
2024-03-23T17:44+0300
2024-03-23T17:48+0300
происшествия
погибшие
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России разметило предварительный список жертв при теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий. Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 17.00 мск размещен на официальном сайте ведомства. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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погибшие, крокус сити холл
Происшествия, погибшие, Крокус сити холл
МЧС разместило предварительный список жертв теракте в "Крокусе"
МЧС разместило предварительный список погибших в теракте в "Крокусе", в нем 13 фамилий
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России разметило предварительный список жертв при теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий.
Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 17.00 мск размещен на официальном сайте ведомства.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
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Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.