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Другой способ заработать. Арабский нефтяной гигант снова рвется на биржу

Другой способ заработать. Арабский нефтяной гигант снова рвется на биржу - 23.03.2024, ПРАЙМ

Другой способ заработать. Арабский нефтяной гигант снова рвется на биржу

Информация о том, что крупнейшая саудовская нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд в рамках вторичного предложения акций на бирже пока не... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:14+0300

2024-03-23T14:14+0300

2024-03-23T14:14+0300

нефть

saudi aramco

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Информация о том, что крупнейшая саудовская нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд в рамках вторичного предложения акций на бирже пока не подтверждена официально, но с высокой долей вероятности подтвердится позже. Такая тактика отражает долгосрочную стратегию Саудовской Аравии, направленную на трансформации экономики. Новое размещение относительно небольшое ($10 млрд, возможно до $20 млрд) и в 3 раза меньше объема размещения 2019 года ($30 млрд).Причина размещения – вовсе не нехватка денег. Прибыль Saudi Aramco за 2023 году составила $120 млрд по сравнению со $159 млрд в 2022 году. Поэтому подобное размещение не является принципиальным с точки зрения финансового положения компании или дефицита бюджета.Публично обращаемые акции (free float) составляют менее 2% от капитала Saudi Aramco, власти страны, напрямую и через суверенные фонды, контролируют остальные 98%. Для того, чтобы увеличить free-float, необходимо проводить дополнительные размещения. Полученные средства должны использоваться для финансирования проектов по диверсификации и трансформации экономики. Они вовсе не пойдут на финансирование какого-либо дефицита.Версия о том, что компания предвидит или обладает достоверной информацией о грядущих проблемах на нефтяном рынке или в ближневосточном регионе, поэтому хочет "подстелить соломки", также несостоятельна.Во-первых, само итоговое решение о дополнительном размещении акции не принято и может быть отложено, если на рынке будет неблагоприятная ситуация, то есть, снижение цен на нефть. Во-вторых, на 2024 год бюджет Саудовской Аравии запланирован достаточно консервативно. По прогнозам властей, дефицит бюджета должен составить $21 млрд (~1,8% ВВП). Такой дефицит не требует экстренного финансирования.Заинтересован в размещении может быть, прежде всего, местный фондовый рынок. Акции Saudi Aramco торгуются в настоящее время только на местной бирже (Tadawul) и не выходят на глобальные торговые площадки. Они являются якорными для собственной биржи. Во время IPO 2019 года основными новыми акционерами стали физические лица - граждане Саудовской Аравии, а также некоторые крупные инвестиционные фонды. Возможно, в рамках нового раунда акции будут размещаться на других площадках. Это позволит расширить базу инвесторов и повысить их ликвидность, как следствие, привлекательность. Сейчас акции Saudi Aramco торгуются примерно на уровнях IPO (30 SAR за акцию). Основной доход акционеры получали за счет дивидендов (около 5-6%), а не роста цен на акции.

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Марсель Салихов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846539851_352:0:1203:851_100x100_80_0_0_dec0b626c32625a7949a490f937c347b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марсель Салихов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846539851_352:0:1203:851_100x100_80_0_0_dec0b626c32625a7949a490f937c347b.jpg

нефть, saudi aramco, мнения аналитиков