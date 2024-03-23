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Власти Украины оценили ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС

Власти Украины оценили ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС - 23.03.2024, ПРАЙМ

Власти Украины оценили ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T23:26+0300

2024-03-23T23:26+0300

2024-03-23T23:26+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выедена из строя. "По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 гривен (более 4 тысяч долларов -ред.)", - говорится в публикации на сайте министерства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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