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В "Единой России" высказались на тему смертной казни

В "Единой России" высказались на тему смертной казни - 23.03.2024, ПРАЙМ

В "Единой России" высказались на тему смертной казни

Тема восстановления высшей меры наказания в России будет глубоко проработана, и в итоге будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества, заявил в эфире... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:36+0300

2024-03-23T17:36+0300

2024-03-23T17:37+0300

происшествия

крокус сити холл

госдума

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Тема восстановления высшей меры наказания в России будет глубоко проработана, и в итоге будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества, заявил в эфире канала "Россия 24" руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - сказал он. По его словам, трагедии в "Крокусе" будет посвящено ближайшее пленарное заседание нижней палаты.Васильев добавил, что с момента теракта на Дубровке изменилось российское общество и вся страна. Он подчеркнул, что в нынешней трагедии люди проявили сострадание, "приняли чужую боль как свою"."Это жестокий и кровавый теракт, похожий на теракт в "Норд-Осте". Но там была другая операция и другое общество. Мы сейчас живем среди людей, которые умеют сострадать. В таком обществе - честь жить и работать. Мы стали намного сильнее", - отметил парламентарий.Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении инициировать вопрос о смертной казни для террористов. По его словам, у таких преступников "не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности". Теракт в зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались несколько лиц в камуфляже и без масок, они начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники планировали пересечь госграницу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, которое две недели назад выпустило американское посольство в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846637338.html

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крокус сити холл, госдума