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Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов

Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов - 23.03.2024, ПРАЙМ

Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий максимальное кредитное плечо для физлиц – неквалифицированных инвесторов при торговле деривативами у... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:58+0300

2024-03-23T17:58+0300

2024-03-23T17:58+0300

кабмин

кредит

инвесторы

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий максимальное кредитное плечо для физлиц – неквалифицированных инвесторов при торговле деривативами у форекс-дилеров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на защиту прав и интересов розничных инвесторов при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ). ПФИ (дериватив) – это договор, стороны которого получают право или обязуются выполнить определенные действия с его базовым активом, например валютой, ценными бумагами или товаром. В целях более эффективного управления рисками закон изменил соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физлицом, и размера его обязательств (кредитное плечо). Раньше форекс-дилер не мог позволить клиенту взять на себя обязательства, которые более чем в 50 раз превышают сумму предоставленного им обеспечения. Первоначальная редакция снижала это максимальное кредитное плечо до 30 с 50 для всех физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, согласно которой кредитное плечо не может быть выше 30 лишь для физлиц - неквалифицированных инвесторов (за исключением договоров, базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары). А если базисным активом или предметом договора является иностранная валюта или валютные пары, то кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов снижается до 40, и только с 1 января 2027 года - до 30. Для физлиц - квалифицированных инвесторов максимальное кредитное плечо сохраняется на действующем уровне: обязательства такого физлица не должны более чем в 50 раз превышать размер его обеспечения. Закон также устанавливает для форекс-дилеров возможность хеджировать риски, связанные с осуществлением их деятельности, и расширяет определение дилерской деятельности и деятельности форекс-дилера. Так, форекс-дилер сможет заключать договоры, являющиеся ПФИ, предметом которых является не только иностранная валюта и валютная пара, но и ценные бумаги, а также товары, в том числе драгоценные металлы. При этом заключение с физлицами на внебиржевом рынке краткосрочных (менее трех дней) договоров, являющихся ПФИ, законопроект относит к лицензии форекс-дилера, а иных договоров ПФИ – к лицензии дилера. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением некоторых других изменений.

https://1prime.ru/20240323/846625599.html

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кредит, инвесторы