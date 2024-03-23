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МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС России обновило список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 21.00, в нем теперь 29 фамилий. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T21:14+0300

2024-03-23T21:14+0300

2024-03-23T21:14+0300

происшествия

крокус сити холл

погибшие

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 21.00, в нем теперь 29 фамилий. Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 21.00 мск размещен на официальном сайте ведомства. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, погибшие