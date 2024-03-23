https://1prime.ru/20240323/operatsiya-846649575.html
Спасательная операция в "Крокусе" завершена, сообщил Воробьев
Спасательная операция в "Крокусе" завершена, сообщил Воробьев - 23.03.2024, ПРАЙМ
Спасательная операция в "Крокусе" завершена, сообщил Воробьев
Спасательная операция на месте террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" завершена, поисковая операция еще продолжается, ранее из-под завалов... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T22:39+0300
2024-03-23T22:39+0300
2024-03-23T22:39+0300
происшествия
московская область
андрей воробьев
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Спасательная операция на месте террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" завершена, поисковая операция еще продолжается, ранее из-под завалов были извлечены 133 тела, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших", - написал глава региона.По его словам, предстоит процедура опознания тел родственниками. Сейчас в больницах врачи борются за жизни 107 человек. Ночью специалисты начнут создание проема с западной стороны сооружения, что позволит облегчить доступ к концертному залу. Вопрос вопрос с оставшимися на парковке автомобилями решат "ориентировочно завтра вечером", добавил губернатор. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер проникли несколько лиц в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти госграницу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны и этапированы в Москву 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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московская область, андрей воробьев, крокус сити холл
Происшествия, Московская область, Андрей Воробьев, Крокус сити холл
Спасательная операция в "Крокусе" завершена, сообщил Воробьев
Воробьев: спасательная операция в "Крокусе" завершена, поисковая еще продолжается
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Спасательная операция на месте террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" завершена, поисковая операция еще продолжается, ранее из-под завалов были извлечены 133 тела, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших", - написал глава региона.
По его словам, предстоит процедура опознания тел родственниками. Сейчас в больницах врачи борются за жизни 107 человек.
Макгрегор допустил причастность ЦРУ и MI6 к теракту в "Крокусе"
Ночью специалисты начнут создание проема с западной стороны сооружения, что позволит облегчить доступ к концертному залу. Вопрос вопрос с оставшимися на парковке автомобилями решат "ориентировочно завтра вечером", добавил губернатор.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер проникли несколько лиц в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти госграницу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны и этапированы в Москву 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.