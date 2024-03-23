https://1prime.ru/20240323/putin-846645323.html
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T19:43+0300
2024-03-23T19:43+0300
2024-03-23T19:43+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения внесены в УК РФ и УПК РФ. Они устанавливают возможность погашения судимости в отношении призывников или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время о прохождении военной службы в ВС РФ. При этом закон не действует в отношении тех, у кого есть судимость за совершение ряда преступлений. К ним относятся преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства, и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности. Для освобождения от ответственности или наказания, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени. Соответствующий механизм был создан еще в 2023 году, он предоставлял возможность совершившим уголовное преступление лицам заключить контракт с Вооруженными силами РФ и получить соответствующие гарантии, однако норма имела временный характер. В случае заключения контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания изменят на условный срок. Контроль над поведением таких лиц будет осуществлять командование воинских частей, а в случае совершения еще одного преступления после начала военной службы человеку будет назначено наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
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владимир путин
Спецоперация на Украине, Владимир Путин
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС
Путин подписал законы об освобождении от наказания по УК при заключении контракта с ВС
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения внесены в УК РФ и УПК РФ. Они устанавливают возможность погашения судимости в отношении призывников или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время о прохождении военной службы в ВС РФ.
При этом закон не действует в отношении тех, у кого есть судимость за совершение ряда преступлений. К ним относятся преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства, и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.
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Для освобождения от ответственности или наказания, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.
Соответствующий механизм был создан еще в 2023 году, он предоставлял возможность совершившим уголовное преступление лицам заключить контракт с Вооруженными силами РФ и получить соответствующие гарантии, однако норма имела временный характер.
В случае заключения контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания изменят на условный срок. Контроль над поведением таких лиц будет осуществлять командование воинских частей, а в случае совершения еще одного преступления после начала военной службы человеку будет назначено наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.