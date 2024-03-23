Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС - 23.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240323/putin-846645323.html
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T19:43+0300
2024-03-23T19:43+0300
спецоперация на украине
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/43/840254377_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_316dc7682966ffb488d86a55fdf2f876.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения внесены в УК РФ и УПК РФ. Они устанавливают возможность погашения судимости в отношении призывников или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время о прохождении военной службы в ВС РФ. При этом закон не действует в отношении тех, у кого есть судимость за совершение ряда преступлений. К ним относятся преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства, и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности. Для освобождения от ответственности или наказания, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени. Соответствующий механизм был создан еще в 2023 году, он предоставлял возможность совершившим уголовное преступление лицам заключить контракт с Вооруженными силами РФ и получить соответствующие гарантии, однако норма имела временный характер. В случае заключения контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания изменят на условный срок. Контроль над поведением таких лиц будет осуществлять командование воинских частей, а в случае совершения еще одного преступления после начала военной службы человеку будет назначено наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
https://1prime.ru/20230418/840406789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/43/840254377_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_d1ccb3dd71f10f8e84019e64218528dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин
Спецоперация на Украине, Владимир Путин
19:43 23.03.2024
 
Путин утвердил норму, отменяющую наказание по УК заключающим контракт с ВС

Путин подписал законы об освобождении от наказания по УК при заключении контракта с ВС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВозвращение российских военнопленных с территории Украины
Возвращение российских военнопленных с территории Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, по которым создается механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных, если они заключают контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения внесены в УК РФ и УПК РФ. Они устанавливают возможность погашения судимости в отношении призывников или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время о прохождении военной службы в ВС РФ.
При этом закон не действует в отношении тех, у кого есть судимость за совершение ряда преступлений. К ним относятся преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства, и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2023
Военные смогут восстановить накопления по ипотеке при новом контракте
18 апреля 2023, 15:28
Для освобождения от ответственности или наказания, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение лица государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.
Соответствующий механизм был создан еще в 2023 году, он предоставлял возможность совершившим уголовное преступление лицам заключить контракт с Вооруженными силами РФ и получить соответствующие гарантии, однако норма имела временный характер.
В случае заключения контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания изменят на условный срок. Контроль над поведением таких лиц будет осуществлять командование воинских частей, а в случае совершения еще одного преступления после начала военной службы человеку будет назначено наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала