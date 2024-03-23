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"Сбер" урегулирует кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокусе"
"Сбер" урегулирует кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
"Сбер" урегулирует кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокусе"
Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" будут урегулированы, говорится в сообщении кредитной организации. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:25+0300
2024-03-23T17:25+0300
2024-03-23T17:41+0300
происшествия
сбербанк
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" будут урегулированы, говорится в сообщении кредитной организации."У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы", - говорится в сообщении.Как правило, под урегулированием задолженности понимают проведение внесудебных процедур, обеспечивающих ее погашение должником перед кредитором.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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сбербанк, крокус сити холл
Происшествия, Сбербанк, Крокус сити холл
"Сбер" урегулирует кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокусе"
В Сбербанке кредиты жертв и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" урегулируют
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" будут урегулированы, говорится в сообщении кредитной организации.
"У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы", - говорится в сообщении.
Как правило, под урегулированием задолженности понимают проведение внесудебных процедур, обеспечивающих ее погашение должником перед кредитором.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями после теракта в "Крокусе"
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.