Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военные отражают массированную атаку на Севастополь - 23.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240323/sevastopol-846650800.html
Военные отражают массированную атаку на Севастополь
Военные отражают массированную атаку на Севастополь - 23.03.2024, ПРАЙМ
Военные отражают массированную атаку на Севастополь
Военные сейчас отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что, по предварительным | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T23:58+0300
2024-03-23T23:58+0300
спецоперация на украине
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/30/841803019_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_24c9177027dfa0b672e87c2ea4734aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - ПРАЙМ. Военные сейчас отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что, по предварительным данным, сбито уже больше десяти ракет."Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - отметил он.Так, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В районе Батумской улицы осколки попали в пятиэтажный дом, в результате повреждена газовая труба, женщина получила осколочное ранение в руку.На Гранатной улице осколок прилетел в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка обломки ракеты упали на проезжую часть, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Кроме того, в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной.Губернатор предупредил, что нельзя подходить к упавшим обломкам и частям сбитых ракет. "Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - отметил Развожаев.
https://1prime.ru/20240321/belgorod-846539145.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/30/841803019_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_8eb029e8f539e498323d7d002d1316b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ
23:58 23.03.2024
 
Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Развожаев: военные отражают массированную атаку на Севастополь, сбито больше 10 ракет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - ПРАЙМ. Военные сейчас отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что, по предварительным данным, сбито уже больше десяти ракет.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - отметил он.
Так, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В районе Батумской улицы осколки попали в пятиэтажный дом, в результате повреждена газовая труба, женщина получила осколочное ранение в руку.
Последствия обстрелов в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
21 марта, 10:53
На Гранатной улице осколок прилетел в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка обломки ракеты упали на проезжую часть, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом.
Кроме того, в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной.
Губернатор предупредил, что нельзя подходить к упавшим обломкам и частям сбитых ракет. "Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - отметил Развожаев.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала