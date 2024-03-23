https://1prime.ru/20240323/sevastopol-846650800.html

Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Военные отражают массированную атаку на Севастополь - 23.03.2024, ПРАЙМ

Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Военные сейчас отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что, по предварительным | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T23:58+0300

2024-03-23T23:58+0300

2024-03-23T23:58+0300

спецоперация на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - ПРАЙМ. Военные сейчас отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, добавив, что, по предварительным данным, сбито уже больше десяти ракет."Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - отметил он.Так, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В районе Батумской улицы осколки попали в пятиэтажный дом, в результате повреждена газовая труба, женщина получила осколочное ранение в руку.На Гранатной улице осколок прилетел в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка обломки ракеты упали на проезжую часть, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Кроме того, в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной.Губернатор предупредил, что нельзя подходить к упавшим обломкам и частям сбитых ракет. "Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", - отметил Развожаев.

https://1prime.ru/20240321/belgorod-846539145.html

севастополь

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севастополь