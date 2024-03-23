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На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240323/ukraina-846640734.html
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:53+0300
2024-03-23T17:53+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". Инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе страны. Как отмечается, двое сотрудников явились к мужчине, чтобы выяснить, почему он не пришел по повестке. В ходе конфликта один из работников военкомата получил два ножевых ранения.По закону, "призывнику" за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.СМИ Украины с конца 2023 года сообщают о постоянно проходящих в стране облавах на тех, кого предполагается мобилизовать в ряды ВСУ. При этом использовались машины скорой помощи для транспортировки пойманных мужчин на пункты сбора. Военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах тем, что граждане не хотят общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, потому что боятся получить повестку на рабочем месте. На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
17:53 23.03.2024
 
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ

"Страна": на Украине мужчина напал с ножом на пришедших к нему сотрудников военкомата

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна".
Инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе страны. Как отмечается, двое сотрудников явились к мужчине, чтобы выяснить, почему он не пришел по повестке. В ходе конфликта один из работников военкомата получил два ножевых ранения.
По закону, "призывнику" за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"
Вчера, 08:19
СМИ Украины с конца 2023 года сообщают о постоянно проходящих в стране облавах на тех, кого предполагается мобилизовать в ряды ВСУ. При этом использовались машины скорой помощи для транспортировки пойманных мужчин на пункты сбора. Военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах тем, что граждане не хотят общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, потому что боятся получить повестку на рабочем месте.
На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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