https://1prime.ru/20240323/ukraina-846640734.html

На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ

На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ

На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ

На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:53+0300

2024-03-23T17:53+0300

2024-03-23T17:53+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". Инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе страны. Как отмечается, двое сотрудников явились к мужчине, чтобы выяснить, почему он не пришел по повестке. В ходе конфликта один из работников военкомата получил два ножевых ранения.По закону, "призывнику" за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.СМИ Украины с конца 2023 года сообщают о постоянно проходящих в стране облавах на тех, кого предполагается мобилизовать в ряды ВСУ. При этом использовались машины скорой помощи для транспортировки пойманных мужчин на пункты сбора. Военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах тем, что граждане не хотят общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, потому что боятся получить повестку на рабочем месте. На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.

https://1prime.ru/20240322/vsu-846563566.html

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