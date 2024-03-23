https://1prime.ru/20240323/ukraina-846640734.html
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:53+0300
2024-03-23T17:53+0300
2024-03-23T17:53+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна". Инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе страны. Как отмечается, двое сотрудников явились к мужчине, чтобы выяснить, почему он не пришел по повестке. В ходе конфликта один из работников военкомата получил два ножевых ранения.По закону, "призывнику" за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.СМИ Украины с конца 2023 года сообщают о постоянно проходящих в стране облавах на тех, кого предполагается мобилизовать в ряды ВСУ. При этом использовались машины скорой помощи для транспортировки пойманных мужчин на пункты сбора. Военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах тем, что граждане не хотят общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, потому что боятся получить повестку на рабочем месте. На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.
https://1prime.ru/20240322/vsu-846563566.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
На Украине мужчина ударил ножом сотрудника военкомата, пишет СМИ
"Страна": на Украине мужчина напал с ножом на пришедших к нему сотрудников военкомата
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые пришли к нему домой, пишет издание "Страна".
Инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе страны. Как отмечается, двое сотрудников явились к мужчине, чтобы выяснить, почему он не пришел по повестке. В ходе конфликта один из работников военкомата получил два ножевых ранения.
По закону, "призывнику" за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Раскрыто значение тактики ВСУ по удержанию позиций "любой ценой"
СМИ Украины с конца 2023 года сообщают о постоянно проходящих в стране облавах на тех, кого предполагается мобилизовать в ряды ВСУ. При этом использовались машины скорой помощи для транспортировки пойманных мужчин на пункты сбора. Военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах тем, что граждане не хотят общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, потому что боятся получить повестку на рабочем месте.
На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.