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Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и мигрантами

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и мигрантами - 24.03.2024, ПРАЙМ

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и мигрантами

Следует ужесточить контроль за оборотом оружия и подумать над цифровым контролем за мигрантами, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди")... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T06:12+0300

2024-03-24T06:12+0300

2024-03-24T06:12+0300

госдума

владислав даванков

оружие

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Следует ужесточить контроль за оборотом оружия и подумать над цифровым контролем за мигрантами, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") после трагедии в "Крокус сити холле"."Первое — это максимальное ужесточение контроля за оборотом оружия. Речь не только об этом конкретном случае, а в целом о рынке оружия, в том числе черном. Второе — серьезная работа над миграционным законодательством. Цифровой контроль за мигрантами", — написал он в своем Telegram-канале. Вице-спикер также выступил против смертной казни. Он считает, что главный аргумент не в ее пользу — неизбежность судебных ошибок. По его мнению, ни одна ошибка не стоит человеческой жизни. "А когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали. И список пополняется регулярно. Всё это мы уже проходили", — отметил он. Кроме того, Даванков призвал максимально ужесточить наказание за незаконный сбыт оружия, а в отношении мигрантов — подумать над депортацией за малейшие правонарушения. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240324/846652404.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, владислав даванков, оружие