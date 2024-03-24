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"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240324/846653699.html
"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара
"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара - 24.03.2024, ПРАЙМ
"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара
Нанесенный Россией 22 марта массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины является самым крупным и технически изощренным за... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T07:01+0300
2024-03-24T07:01+0300
спецоперация на украине
вс рф
ракетные удары
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нанесенный Россией 22 марта массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины является самым крупным и технически изощренным за весь период проведения специальной военной операции. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. &lt;...&gt; И все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году", — заявил он.Меркурис отметил, что российские удары наносились посредством умелого комбинирования дронов и ракет. По его словам, массовое использование маневрирующих дронов вводило украинских зенитчиков в заблуждение, при этом электронное оборудование ВСУ испытывало на себе тотальное воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы.По мнению аналитика, успешности ударов способствовало и общее истощение противовоздушной обороны Украины, так как за последние несколько недель Россия уничтожила на много зенитно-ракетных комплексов Patriot и С-300.Мекурис подчеркнул, что украинская ПВО "сейчас близится к полному коллапсу".Российская армия утром 22 марта нанесла массированный ударам по расположенным на украинской территории объектам. Фиксировались попадания по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове, местам дислокации украинской армии в районе Одессы, находящемуся в Ивано-Франковской области аэродрому Коломыя, предприятию "Мотор Сич" и Днепровской ГЭС в Запорожье. Сообщалось и об ударах по Днепропетровску, Кривому Рогу, Житомиру, Кременчугу и Хмельницкой области.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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вс рф, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетные удары
07:01 24.03.2024
 
"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара

Аналитик Меркурис: Россия нанесла самый мощный удар по Украине за весь конфликт

© РИА НовостиИстребитель Миг-31
Истребитель Миг-31 - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нанесенный Россией 22 марта массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины является самым крупным и технически изощренным за весь период проведения специальной военной операции. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
"Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году", — заявил он.
Меркурис отметил, что российские удары наносились посредством умелого комбинирования дронов и ракет. По его словам, массовое использование маневрирующих дронов вводило украинских зенитчиков в заблуждение, при этом электронное оборудование ВСУ испытывало на себе тотальное воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы.
По мнению аналитика, успешности ударов способствовало и общее истощение противовоздушной обороны Украины, так как за последние несколько недель Россия уничтожила на много зенитно-ракетных комплексов Patriot и С-300.
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Мекурис подчеркнул, что украинская ПВО "сейчас близится к полному коллапсу".
Российская армия утром 22 марта нанесла массированный ударам по расположенным на украинской территории объектам. Фиксировались попадания по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове, местам дислокации украинской армии в районе Одессы, находящемуся в Ивано-Франковской области аэродрому Коломыя, предприятию "Мотор Сич" и Днепровской ГЭС в Запорожье. Сообщалось и об ударах по Днепропетровску, Кривому Рогу, Житомиру, Кременчугу и Хмельницкой области.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФракетные удары
 
 
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