https://1prime.ru/20240324/846655050.html

По цепочке: Россия уничтожила лучшее украинское оружие, сообщили СМИ

По цепочке: Россия уничтожила лучшее украинское оружие, сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ

По цепочке: Россия уничтожила лучшее украинское оружие, сообщили СМИ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) российской армии молниеносно находят и уничтожают лучшее вооружение украинских войск. Об этом сообщил военный... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T09:51+0300

2024-03-24T09:51+0300

2024-03-24T09:55+0300

спецоперация на украине

всу

вооружение

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) российской армии молниеносно находят и уничтожают лучшее вооружение украинских войск. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в материале для издания Forbes.Он отметил, что командирам ВСУ "должно быть донельзя очевидно", что личный состав и техника больше не могут чувствовать себя безопасности в пределах 80 километров от линии боевого соприкосновения, в особенности в дневное время на открытой местности.По мнению Экса, Вооруженные силы РФ придерживаются тактики "цепочки уничтожения", при которой БПЛА находят цели глубоко за линией фронта, а затем по этим целям наносятся удары с воздуха или артиллерией.Он добавил, что за последнее время данная тактика позволила ВС РФ уничтожить лучшие образцы вооружения украинской армии, например системы противовоздушной обороны Patriot или ракетные комплексы HIMARS.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240324/846653699.html

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всу, вооружение