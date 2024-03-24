https://1prime.ru/20240324/846660282.html

"Колоссальный ущерб". ВСУ получат разрушительный удар, заявили на Западе

"Колоссальный ущерб". ВСУ получат разрушительный удар, заявили на Западе - 24.03.2024, ПРАЙМ

"Колоссальный ущерб". ВСУ получат разрушительный удар, заявили на Западе

Применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 нанесет фортификационным сооружениям украинской армии разрушительный удар, заявил британский эксперт... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T14:25+0300

2024-03-24T14:25+0300

2024-03-24T14:27+0300

спецоперация на украине

вкс россии

всу

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 нанесет фортификационным сооружениям украинской армии разрушительный удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.Он отметил, что Вооруженные силы РФ уже итак наносят колоссальный ущерб своими авиабомбами, но теперь они будут использовать ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых сбрасываемых ранее.По мнению эксперта, ФАБ-3000 будет применяться в сочетании с ее меньшими вариантами.Сейчас ВКС России используют авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Благодаря им, самолеты способны наносить удары по укрепрайонам противника, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240322/vooruzheniya-846591450.html

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вкс россии, всу