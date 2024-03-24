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Украина не сможет остановить российскую армию без помощи США, пишут СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Украина не сможет остановить российскую армию без помощи США, пишут СМИ
Украина не сможет остановить российскую армию без помощи США, пишут СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
Украина не сможет остановить российскую армию без помощи США, пишут СМИ
Украина не способна остановить продвижение российской армии без помощи от США. Поражение Киева станет для Вашингтона таким же внешнеполитическим фиаско, как и... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T14:37+0300
2024-03-24T14:37+0300
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сша
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украина не способна остановить продвижение российской армии без помощи от США. Поражение Киева станет для Вашингтона таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана. Об этом пишет издание Washington Post. "Итог таков: без помощи США силы Путина начнут марш по направлению к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном", — отметил колумнист Марк Тиссен в авторской статье для газеты. По его мнению, прекращение оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона станет для него таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана в 2021 году, повлекший за собой серьезное падение репутации президента США Джо Байдена и ставший "переломным моментом" для его администрации. Отмечается, что в сейчас украинские войска нуждаются в восполнении запасов снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По мнению Тиссена, американские системы ПВО помогают ВСУ в условиях превосходства российской авиации в воздухе. "Обладая превосходством в воздухе, Россия сможет атаковать... оборонную промышленность (Украины)", — отмечает Тиссен. Он считает, что все это создаст условия для победы России в 2025 году.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
14:37 24.03.2024
 
Украина не сможет остановить российскую армию без помощи США, пишут СМИ

Washington Post: Киев не сможет остановить продвижение российских войск без помощи от США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Украина не способна остановить продвижение российской армии без помощи от США. Поражение Киева станет для Вашингтона таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана. Об этом пишет издание Washington Post.
"Итог таков: без помощи США силы Путина начнут марш по направлению к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном", — отметил колумнист Марк Тиссен в авторской статье для газеты.
По его мнению, прекращение оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона станет для него таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана в 2021 году, повлекший за собой серьезное падение репутации президента США Джо Байдена и ставший "переломным моментом" для его администрации.
Отмечается, что в сейчас украинские войска нуждаются в восполнении запасов снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По мнению Тиссена, американские системы ПВО помогают ВСУ в условиях превосходства российской авиации в воздухе.
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"Обладая превосходством в воздухе, Россия сможет атаковать... оборонную промышленность (Украины)", — отмечает Тиссен.
Он считает, что все это создаст условия для победы России в 2025 году.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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