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Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 182 человека. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T21:11+0300
2024-03-24T21:11+0300
происшествия
крокус сити холл
погибшие
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 182 человека. Отмечается, что 101 человек находятся в больницах Москвы и Московской области, 20 пациентов выписали. Более того, 61 человек получает амбулаторную помощь. Список можно найти на официальном сайте Минздрава Московской области. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, погибшие
Происшествия, Крокус сити холл, погибшие
21:11 24.03.2024
 
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в теракте в "Крокусе", в нем 182 человека

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 182 человека.
Отмечается, что 101 человек находятся в больницах Москвы и Московской области, 20 пациентов выписали. Более того, 61 человек получает амбулаторную помощь. Список можно найти на официальном сайте Минздрава Московской области.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Стало известно, кто страховал "Крокус сити холл"
19:11
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
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