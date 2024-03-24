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Минздрав Подмосковья обновил список жертв в теракте в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья обновил список жертв в теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

Минздрав Подмосковья обновил список жертв в теракте в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 180 человек. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T17:45+0300

2024-03-24T17:45+0300

2024-03-24T17:46+0300

происшествия

крокус сити холл

погибшие

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 180 человек. Отмечается, 142 человек госпитализированы, из них выписаны 32. Кроме того, 38 получают амбулаторную помощь, девять находятся на стационарном лечении. Список можно найти на официальном сайте Минздрава Московской области. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240324/846661082.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, погибшие