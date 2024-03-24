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МЧС опубликовало список с именами жертв при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список с именами жертв при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

МЧС опубликовало список с именами жертв при теракте в "Крокусе"

МЧС России обновило список погибших в теракте в "Крокусе", в нем 68 человек. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T22:36+0300

2024-03-24T22:36+0300

2024-03-24T22:36+0300

происшествия

крокус сити холл

погибшие

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших в теракте в "Крокусе", в нем 68 человек. Список по состоянию на 22.00 мск можно найти на официальном сайте ведомства. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240324/postradavshie-846663540.html

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крокус сити холл, погибшие