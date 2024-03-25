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РФ идет к победе над атлантическими державами на Украине, заявили в Турции - 25.03.2024, ПРАЙМ
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РФ идет к победе над атлантическими державами на Украине, заявили в Турции
РФ идет к победе над атлантическими державами на Украине, заявили в Турции - 25.03.2024, ПРАЙМ
РФ идет к победе над атлантическими державами на Украине, заявили в Турции
Москва движется к победе над атлантическими державами на Украине. Вашингтон осознает, что время играет в пользу нее. Об этом рассказал РИА Новости лидер... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T06:20+0300
2024-03-25T06:20+0300
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АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Москва движется к победе над атлантическими державами на Украине. Вашингтон осознает, что время играет в пользу нее. Об этом рассказал РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "На самом деле, время идет в пользу России. На украинском фронте Россия идет к победе над атлантическими державами. На палестинском фронте поражение США и Израиля не за горами. Господство доллара рушится. США осознают, что время идет в пользу России и восходящей Азии", — сказал он. По мнению Перинчека, именно отчаяние США и их пособников вроде Владимира Зеленского стало причиной безумия, спровоцировавшего распространение конфликта. Он полагает, что фактором, который предотвратит конфликт, станет усугубление этого отчаяния. "Военные силы, возглавляемые (президентом США Джо) Байденом, должны быть изолированы и осознать, что они противостоят великим державам", — пояснил Перинчек. "Родина" — партия левого толка, в основе которой позиции первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Партия имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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россия, запад, турция
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ТУРЦИЯ
06:20 25.03.2024
 
РФ идет к победе над атлантическими державами на Украине, заявили в Турции

Турецкий политик Перинчек: Россия идет к победе над атлантическими державами на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Москва движется к победе над атлантическими державами на Украине. Вашингтон осознает, что время играет в пользу нее. Об этом рассказал РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
"На самом деле, время идет в пользу России. На украинском фронте Россия идет к победе над атлантическими державами. На палестинском фронте поражение США и Израиля не за горами. Господство доллара рушится. США осознают, что время идет в пользу России и восходящей Азии", — сказал он.
По мнению Перинчека, именно отчаяние США и их пособников вроде Владимира Зеленского стало причиной безумия, спровоцировавшего распространение конфликта. Он полагает, что фактором, который предотвратит конфликт, станет усугубление этого отчаяния.
"Военные силы, возглавляемые (президентом США Джо) Байденом, должны быть изолированы и осознать, что они противостоят великим державам", — пояснил Перинчек.
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Вчера, 17:55
"Родина" — партия левого толка, в основе которой позиции первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Партия имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
 
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