https://1prime.ru/20240325/846671545.html
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной
В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:47+0300
2024-03-25T09:47+0300
2024-03-25T10:10+0300
спецоперация на украине
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35ccf3061f327df7604d8a13987f2381.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times.По мнению авторов материала, на текущем этапе конфликта при любом исходе переговоров за Россией останутся уже присоединенные восточные области Украины, а также они могут привести "к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра".Также отмечается, что натовская цель — добиться победы киевского режима на поле боя — не будет достигнута, так как украинская армия почти полностью истощена и у нее не хватает боеприпасов. При этом у российской армии есть все необходимое, чтобы разгромить ВСУ.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240324/846660282.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6d22261be7de31d3efce9ca29594d50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной
AT: переговоры по Украине лишат ее земель и приведут к созданию буферной зоны
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ.
В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times
.
По мнению авторов материала, на текущем этапе конфликта при любом исходе переговоров за Россией останутся уже присоединенные восточные области Украины, а также они могут привести "к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра".
Также отмечается, что натовская цель — добиться победы киевского режима на поле боя — не будет достигнута, так как украинская армия почти полностью истощена и у нее не хватает боеприпасов. При этом у российской армии есть все необходимое, чтобы разгромить ВСУ.
"Колоссальный ущерб". ВСУ получат разрушительный удар, заявили на Западе
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.