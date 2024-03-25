https://1prime.ru/20240325/846671545.html

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной

В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:47+0300

2024-03-25T09:47+0300

2024-03-25T10:10+0300

спецоперация на украине

украина

россия

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times.По мнению авторов материала, на текущем этапе конфликта при любом исходе переговоров за Россией останутся уже присоединенные восточные области Украины, а также они могут привести "к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра".Также отмечается, что натовская цель — добиться победы киевского режима на поле боя — не будет достигнута, так как украинская армия почти полностью истощена и у нее не хватает боеприпасов. При этом у российской армии есть все необходимое, чтобы разгромить ВСУ.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240324/846660282.html

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