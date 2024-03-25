Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240325/846671545.html
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной
В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:47+0300
2024-03-25T10:10+0300
спецоперация на украине
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35ccf3061f327df7604d8a13987f2381.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times.По мнению авторов материала, на текущем этапе конфликта при любом исходе переговоров за Россией останутся уже присоединенные восточные области Украины, а также они могут привести "к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра".Также отмечается, что натовская цель — добиться победы киевского режима на поле боя — не будет достигнута, так как украинская армия почти полностью истощена и у нее не хватает боеприпасов. При этом у российской армии есть все необходимое, чтобы разгромить ВСУ.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240324/846660282.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6d22261be7de31d3efce9ca29594d50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
09:47 25.03.2024 (обновлено: 10:10 25.03.2024)
 
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что станет с Украиной

AT: переговоры по Украине лишат ее земель и приведут к созданию буферной зоны

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В результате любых переговоров Украина потеряет свои земли, а также на ее территории будет создана буферная зона, сообщает Asia Times.
По мнению авторов материала, на текущем этапе конфликта при любом исходе переговоров за Россией останутся уже присоединенные восточные области Украины, а также они могут привести "к появлению буферной зоны, доходящей до восточного берега Днепра".
Также отмечается, что натовская цель — добиться победы киевского режима на поле боя — не будет достигнута, так как украинская армия почти полностью истощена и у нее не хватает боеприпасов. При этом у российской армии есть все необходимое, чтобы разгромить ВСУ.
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
"Колоссальный ущерб". ВСУ получат разрушительный удар, заявили на Западе
Вчера, 14:25
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала