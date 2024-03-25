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ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива - 25.03.2024, ПРАЙМ
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:37+0300
2024-03-25T10:37+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии Александр де Кроо.По его словам, изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, "но нужно сделать это как можно скорее"."Нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов", — сказал он. В начале марта депутаты нижней палаты Федерального парламента Бельгии — Палаты представителей — одобрили ускоренное рассмотрение законопроекта об отсрочке выведения из эксплуатации реакторов на двух АЭС — "Дуль 4" и "Тианж 3". Отмечалось, что в соответствии с законопроектом АЭС смогут продолжать работу до конца 2037 года. Брюссель изначально планировал закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Энергетика, АЭС, атомная энергетика, БЕЛЬГИЯ, санкции против РФ, РОССИЯ
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
Премьер Бельгии призвал ЕС как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии Александр де Кроо.
По его словам, изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, "но нужно сделать это как можно скорее".
"Нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов", — сказал он.
В начале марта депутаты нижней палаты Федерального парламента Бельгии — Палаты представителей — одобрили ускоренное рассмотрение законопроекта об отсрочке выведения из эксплуатации реакторов на двух АЭС — "Дуль 4" и "Тианж 3". Отмечалось, что в соответствии с законопроектом АЭС смогут продолжать работу до конца 2037 года.
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Брюссель изначально планировал закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.