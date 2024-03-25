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ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива - 25.03.2024, ПРАЙМ
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ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива - 25.03.2024, ПРАЙМ
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:37+0300
2024-03-25T10:51+0300
энергетика
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атомная энергетика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии Александр де Кроо.По его словам, изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, "но нужно сделать это как можно скорее"."Нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов", — сказал он. В начале марта депутаты нижней палаты Федерального парламента Бельгии — Палаты представителей — одобрили ускоренное рассмотрение законопроекта об отсрочке выведения из эксплуатации реакторов на двух АЭС — "Дуль 4" и "Тианж 3". Отмечалось, что в соответствии с законопроектом АЭС смогут продолжать работу до конца 2037 года. Брюссель изначально планировал закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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аэс, атомная энергетика, бельгия, санкции против рф, россия
Энергетика, АЭС, атомная энергетика, БЕЛЬГИЯ, санкции против РФ, РОССИЯ
10:37 25.03.2024 (обновлено: 10:51 25.03.2024)
 
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива

Премьер Бельгии призвал ЕС как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз должен рассмотреть возможность "как можно скорее" отказаться от российского ядерного топлива, заявил в интервью изданию Financial Times премьер Бельгии Александр де Кроо.
По его словам, изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, "но нужно сделать это как можно скорее".
"Нам нужно отделиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что по-прежнему можно производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов", — сказал он.
В начале марта депутаты нижней палаты Федерального парламента Бельгии — Палаты представителей — одобрили ускоренное рассмотрение законопроекта об отсрочке выведения из эксплуатации реакторов на двух АЭС — "Дуль 4" и "Тианж 3". Отмечалось, что в соответствии с законопроектом АЭС смогут продолжать работу до конца 2037 года.
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Брюссель изначально планировал закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭнергетикаАЭСатомная энергетикаБЕЛЬГИЯсанкции против РФРОССИЯ
 
 
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