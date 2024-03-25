https://1prime.ru/20240325/846675515.html

Россия послала НАТО жесткий сигнал на Украине, заявили на Западе

Россия послала НАТО жесткий сигнал на Украине, заявили на Западе - 25.03.2024, ПРАЙМ

Россия послала НАТО жесткий сигнал на Украине, заявили на Западе

Вооруженные силы РФ показали НАТО, что способны наносить удары по истребителям F-16, которые могут появиться на украинских аэродромах. Об этом рассказал... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T11:48+0300

2024-03-25T11:48+0300

2024-03-25T11:48+0300

спецоперация на украине

вс рф

f-16

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_0:74:6016:3458_1920x0_80_0_0_110a2c27caf0e51cfa2ab0c0df4c034e.jpg

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ показали НАТО, что способны наносить удары по истребителям F-16, которые могут появиться на украинских аэродромах. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.По его словам, тот ущерб, который российская армия нанесла аэродрому Староконстантинов, может замедлить поставку F-16, а также послужит предупреждением для стран-участниц Североатлантического альянса."Если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар", — подчеркнул Меркурис.Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где украинская армия намерена принять истребители F-16.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240322/vooruzheniya-846591450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, f-16, нато