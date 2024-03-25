Падение рубля: пора остановиться

Пятничные торги на валютном рынке завершились ослаблением рубля к основным валютам на фоне укрепления доллара США на глобальном валютном рынке и снижения... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:52+0300
2024-03-25T08:52+0300
2024-03-25T08:52+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
палестино-израильский конфликт
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пятничные торги на валютном рынке завершились ослаблением рубля к основным валютам на фоне укрепления доллара США на глобальном валютном рынке и снижения нефтяных котировок. Доллар подорожал к рублю на 0,8% до 92,79 рубля, евро прибавил 0,2% и торговался по 100,28 рубля, а китайский юань вырос на 0,15% до 12,74 рубля.Ослабление рубля произошло вопреки решению Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор мотивировал паузу в цикле снижения ставки сохраняющимся высоким инфляционным давлением, несмотря на признаки его постепенного ослабления. Однако само решение ЦБ не оказало значимого влияния на курсы валют. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик текущей месячной инфляции в России был пройден осенью 2023 года, но максимальный уровень годовой инфляции ожидается во 2 квартале 2024 года. По ее словам, регулятор сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во второй половине 2024 года после устойчивого замедления инфляции. На нефтяном рынке в пятницу баррель нефти Brent подешевел на 0,02% до $85,52. Давление на котировки оказывало укрепление доллара США, которое снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу до 509 штук, что указывает на вероятное снижение предложения нефти в будущем. Общее количество нефтегазовых буровых установок упало на 5 штук до 624 единиц. В понедельник, 25 марта, к вечерним торгам баррель Brent стоил $85,89. Резолюция Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС не была принята из-за наложенного на нее вето Россией и Китаем. Факторами потенциального роста нефтяных цен могут стать добровольные сокращения добычи странами ОПЕК+ и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Ожидается, что на фоне коррекции индекса доллара США цена на нефть Brent может восстановиться сегодня до $86,40, что позволит покупателям впоследствии подтолкнуть ее к отметке $87,50 за баррель. На Московской бирже рублевые пары открылись повышением. Курс доллара переходил рубеж 93 рубля. Сопротивлением для доллара выступает уровень 93,30 рубля. Полагаю, что технические факторы перевешивают позитивное влияние на рубль от продаж валютной выручки экспортерами и возможных валютных интервенций ЦБ РФ. Если доллар пробьет 93,50 рубля, то рубль может ослабнуть до 97,50 рубля. Для отбития желания спекулянтов играть на понижение рубля необходимо опустить курс доллара ниже 91,40 рубля. Индекс Мосбиржи упал на 0,40%, до 3273,49 п., индекс РТС - на 1,02%, до 1113,05. На 3255 п сформировалась поддержка. По-прежнему ожидаю коррекции до 3230 п. После этого можно будет искать точки входа по акциям входящим в индекс Мосбиржи.
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Пятничные торги на валютном рынке завершились ослаблением рубля к основным валютам на фоне укрепления доллара США на глобальном валютном рынке и снижения нефтяных котировок. Доллар подорожал к рублю на 0,8% до 92,79 рубля, евро прибавил 0,2% и торговался по 100,28 рубля, а китайский юань вырос на 0,15% до 12,74 рубля.
Ослабление рубля произошло вопреки решению Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор мотивировал паузу в цикле снижения ставки сохраняющимся высоким инфляционным давлением, несмотря на признаки его постепенного ослабления. Однако само решение ЦБ не оказало значимого влияния на курсы валют.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик текущей месячной инфляции в России был пройден осенью 2023 года, но максимальный уровень годовой инфляции ожидается во 2 квартале 2024 года. По ее словам, регулятор сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во второй половине 2024 года после устойчивого замедления инфляции.
На нефтяном рынке в пятницу баррель нефти Brent подешевел на 0,02% до $85,52. Давление на котировки оказывало укрепление доллара США, которое снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу до 509 штук, что указывает на вероятное снижение предложения нефти в будущем. Общее количество нефтегазовых буровых установок упало на 5 штук до 624 единиц.
В понедельник, 25 марта, к вечерним торгам баррель Brent стоил $85,89. Резолюция Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС не была принята из-за наложенного на нее вето Россией и Китаем.
Факторами потенциального роста нефтяных цен могут стать добровольные сокращения добычи странами ОПЕК+ и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Ожидается, что на фоне коррекции индекса доллара США цена на нефть Brent может восстановиться сегодня до $86,40, что позволит покупателям впоследствии подтолкнуть ее к отметке $87,50 за баррель.
На Московской бирже рублевые пары открылись повышением. Курс доллара переходил рубеж 93 рубля. Сопротивлением для доллара выступает уровень 93,30 рубля. Полагаю, что технические факторы перевешивают позитивное влияние на рубль от продаж валютной выручки экспортерами и возможных валютных интервенций ЦБ РФ. Если доллар пробьет 93,50 рубля, то рубль может ослабнуть до 97,50 рубля. Для отбития желания спекулянтов играть на понижение рубля необходимо опустить курс доллара ниже 91,40 рубля.
Индекс Мосбиржи упал на 0,40%, до 3273,49 п., индекс РТС - на 1,02%, до 1113,05. На 3255 п сформировалась поддержка. По-прежнему ожидаю коррекции до 3230 п. После этого можно будет искать точки входа по акциям входящим в индекс Мосбиржи.
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