Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок отступает: нефть его спасет - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240325/analitika-846670362.html
Рынок отступает: нефть его спасет
Рынок отступает: нефть его спасет - 25.03.2024, ПРАЙМ
Рынок отступает: нефть его спасет
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:17+0300
2024-03-25T09:17+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1711347448
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику пятницы, теряя до 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей, расходам на личное потребление и продажам новостроек в США. Также инвесторы уделят особое внимание выступлениям представителей Центробанков, в словах которых будут искать указания на дальнейшие шаги регуляторов в рамках денежно-кредитной политики.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив до 3 273 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне удержания ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель. Это позволит рынку отыграть часть пятничных потерь. Отметим, что, с технической точки зрения, пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше отметки 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой, преждевременно говорить о переходе рынка к полноценной коррекции. Однако если рынок уйдет под данный уровень, возможно усиление коррекционных настроений и активизация продаж в российских акциях.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 92,9 и 100,5 рубля соответственно, юань растет на 0,5%, поднявшись до 12,81 рубля. В ходе сессии, на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для американской валюты диапазон 90 – 95 рублей сохранит свою актуальность.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Нефть
09:17 25.03.2024
 

Рынок отступает: нефть его спасет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику пятницы, теряя до 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей, расходам на личное потребление и продажам новостроек в США. Также инвесторы уделят особое внимание выступлениям представителей Центробанков, в словах которых будут искать указания на дальнейшие шаги регуляторов в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив до 3 273 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне удержания ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель. Это позволит рынку отыграть часть пятничных потерь. Отметим, что, с технической точки зрения, пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше отметки 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой, преждевременно говорить о переходе рынка к полноценной коррекции. Однако если рынок уйдет под данный уровень, возможно усиление коррекционных настроений и активизация продаж в российских акциях.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 92,9 и 100,5 рубля соответственно, юань растет на 0,5%, поднявшись до 12,81 рубля. В ходе сессии, на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для американской валюты диапазон 90 – 95 рублей сохранит свою актуальность.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковиндекс МосбиржиКурсы валютНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала