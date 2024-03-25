Рынок отступает: нефть его спасет - 25.03.2024, ПРАЙМ
Рынок отступает: нефть его спасет
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:17+0300
2024-03-25T09:17+0300
2024-03-25T09:17+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику пятницы, теряя до 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей, расходам на личное потребление и продажам новостроек в США. Также инвесторы уделят особое внимание выступлениям представителей Центробанков, в словах которых будут искать указания на дальнейшие шаги регуляторов в рамках денежно-кредитной политики.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив до 3 273 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне удержания ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель. Это позволит рынку отыграть часть пятничных потерь. Отметим, что, с технической точки зрения, пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше отметки 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой, преждевременно говорить о переходе рынка к полноценной коррекции. Однако если рынок уйдет под данный уровень, возможно усиление коррекционных настроений и активизация продаж в российских акциях.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 92,9 и 100,5 рубля соответственно, юань растет на 0,5%, поднявшись до 12,81 рубля. В ходе сессии, на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для американской валюты диапазон 90 – 95 рублей сохранит свою актуальность.
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику пятницы, теряя до 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей, расходам на личное потребление и продажам новостроек в США. Также инвесторы уделят особое внимание выступлениям представителей Центробанков, в словах которых будут искать указания на дальнейшие шаги регуляторов в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив до 3 273 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне удержания ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель. Это позволит рынку отыграть часть пятничных потерь. Отметим, что, с технической точки зрения, пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше отметки 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой, преждевременно говорить о переходе рынка к полноценной коррекции. Однако если рынок уйдет под данный уровень, возможно усиление коррекционных настроений и активизация продаж в российских акциях.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 92,9 и 100,5 рубля соответственно, юань растет на 0,5%, поднявшись до 12,81 рубля. В ходе сессии, на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля. При этом на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, для американской валюты диапазон 90 – 95 рублей сохранит свою актуальность.
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