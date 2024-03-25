https://1prime.ru/20240325/avto-846687741.html

Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке

Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке - 25.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке

Многие модели автомобилей "не раскручены" в России и не очень популярны у "перекупов", поэтому цены на них могут быть выгодны, пишет журнал "За рулем". | 25.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-25T16:26+0300

авто

россия

кроссовер

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Многие модели автомобилей "не раскручены" в России и не очень популярны у "перекупов", поэтому цены на них могут быть выгодны, пишет журнал "За рулем"."Редкость моделей и затрудненная их "вспоминаемость" благоприятно отражаются на ценах. Ведь цены в данном случае регулирует пониженный спрос на "неходовые" модели", - отмечает издание.Одной из таких моделей, пишет журнал, является Mitsubishi Eclipse Cross, которая продается с 2018 года. Такую машину можно приобрести по цене от 1,6 миллиона рублей, включая с пробегом менее 100 тысяч километров. Ford EcoSport, который продавался с 2014 года, можно найти за 1,2 миллиона рублей.Авторы материала также упоминают такие авто, как Renault Koleos (от двух миллионов рублей), Toyota Venza (от 2,1 миллиона рублей), Honda Crosstour (до 2,3 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20240324/avto-846572337.html

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авто, россия, кроссовер