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Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке
Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке
Многие модели автомобилей "не раскручены" в России и не очень популярны у "перекупов", поэтому цены на них могут быть выгодны, пишет журнал "За рулем". | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:25+0300
2024-03-25T16:26+0300
авто
россия
кроссовер
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Многие модели автомобилей "не раскручены" в России и не очень популярны у "перекупов", поэтому цены на них могут быть выгодны, пишет журнал "За рулем"."Редкость моделей и затрудненная их "вспоминаемость" благоприятно отражаются на ценах. Ведь цены в данном случае регулирует пониженный спрос на "неходовые" модели", - отмечает издание.Одной из таких моделей, пишет журнал, является Mitsubishi Eclipse Cross, которая продается с 2018 года. Такую машину можно приобрести по цене от 1,6 миллиона рублей, включая с пробегом менее 100 тысяч километров. Ford EcoSport, который продавался с 2014 года, можно найти за 1,2 миллиона рублей.Авторы материала также упоминают такие авто, как Renault Koleos (от двух миллионов рублей), Toyota Venza (от 2,1 миллиона рублей), Honda Crosstour (до 2,3 миллиона рублей).
https://1prime.ru/20240324/avto-846572337.html
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авто, россия, кроссовер
Авто, РОССИЯ, кроссовер
16:25 25.03.2024 (обновлено: 16:26 25.03.2024)
 
Россиянам назвали лучшие кроссоверы на рынке

"За рулем" провел анализ и перечислил лучшие в РФ кроссоверы по цене и качеству

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМужчина за рулем
Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Многие модели автомобилей "не раскручены" в России и не очень популярны у "перекупов", поэтому цены на них могут быть выгодны, пишет журнал "За рулем".
"Редкость моделей и затрудненная их "вспоминаемость" благоприятно отражаются на ценах. Ведь цены в данном случае регулирует пониженный спрос на "неходовые" модели", - отмечает издание.
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Одной из таких моделей, пишет журнал, является Mitsubishi Eclipse Cross, которая продается с 2018 года. Такую машину можно приобрести по цене от 1,6 миллиона рублей, включая с пробегом менее 100 тысяч километров. Ford EcoSport, который продавался с 2014 года, можно найти за 1,2 миллиона рублей.
Авторы материала также упоминают такие авто, как Renault Koleos (от двух миллионов рублей), Toyota Venza (от 2,1 миллиона рублей), Honda Crosstour (до 2,3 миллиона рублей).
 
АвтоРОССИЯкроссовер
 
 
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